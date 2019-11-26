Запорожье подписал изгнанника Киев-Баскета

БК «Запорожье» сообщил о достижении соглашения с украинским центровым Максимом Сандулом.
Текущий сезон Сандул начинал в составе «Киев-Баскета», но позже клуб расстался с баскетболистом. В пяти поединках Суперлиги набирал в среднем 3,8 очка и 4 подбора за игру.
В семи поединках еврокубков в составе киевлян центровой набирал 1,7 очка и 2,3 подбора.
Большую часть клубной карьеры Сандул выступал в Киеве, за исключением сезонов в Испании и Польше.
«Запорожье» занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги - 3 победы в девяти поединках.