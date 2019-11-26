Запорожье подписал изгнанника Киев-Баскета

Новости спорта:Отчисленный из "Киев-Баскета" Максим Сандул недолго оставался без клуба

БК «Запорожье» сообщил о достижении соглашения с украинским центровым Максимом Сандулом.

Текущий сезон Сандул начинал в составе «Киев-Баскета», но позже клуб расстался с баскетболистом. В пяти поединках Суперлиги набирал в среднем 3,8 очка и 4 подбора за игру.

В семи поединках еврокубков в составе киевлян центровой набирал 1,7 очка и 2,3 подбора.

Большую часть клубной карьеры Сандул выступал в Киеве, за исключением сезонов в Испании и Польше.

«Запорожье» занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги - 3 победы в девяти поединках.