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Запорожье подписал изгнанника Киев-Баскета

Запорожье подписал изгнанника Киев-Баскета
08:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Отчисленный из "Киев-Баскета" Максим Сандул недолго оставался без клуба

БК «Запорожье» сообщил о достижении соглашения с украинским центровым Максимом Сандулом.

Текущий сезон Сандул начинал в составе «Киев-Баскета», но позже клуб расстался с баскетболистом. В пяти поединках Суперлиги набирал в среднем 3,8 очка и 4 подбора за игру.

В семи поединках еврокубков в составе киевлян центровой набирал 1,7 очка и 2,3 подбора.

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Большую часть клубной карьеры Сандул выступал в Киеве, за исключением сезонов в Испании и Польше.

«Запорожье» занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги - 3 победы в девяти поединках.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Максима Сандул.
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