Легионер Николаева установил невероятный рекорд результативности в Суперлиге (Фото, Видео)

Новости спорта:Квентин Петерсон установил новый рекорд результативности в украинской Суперлиге.

Защитник Николаева Квентин Петерсон установил новый рекорд результативности в украинской Суперлиге нынешнего сезона.

В победном матче против Харьковских Соколов (100:98) американец набрал 39 очков и превзошел свой предыдущий рекорд (37 очков), установленный в первой же игре за Корабелов.

В среднем за игру Петерсон набирает 32,7 очка, совершает 8 подборов и отдает 5,3 передачи.

Впечатляющая игра американца:

39 очков — лучший показатель и прошлого сезона Суперлиги, установленный выступавшим тогда за Запорожье Маликом Трентом.

Статистика Петерсон в матче против Харьковских Соколов:

Николаев занимает восьмое место в таблице Суперлиги, опережая только своего вчерашнего оппонента. Завтра, 15 декабря, подопечные Виталия Черния сыграют с Днепром.