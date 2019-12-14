Легионер Николаева установил невероятный рекорд результативности в Суперлиге (Фото, Видео)

Защитник Николаева Квентин Петерсон установил новый рекорд результативности в украинской Суперлиге нынешнего сезона.
В победном матче против Харьковских Соколов (100:98) американец набрал 39 очков и превзошел свой предыдущий рекорд (37 очков), установленный в первой же игре за Корабелов.
В среднем за игру Петерсон набирает 32,7 очка, совершает 8 подборов и отдает 5,3 передачи.
Впечатляющая игра американца:
39 очков — лучший показатель и прошлого сезона Суперлиги, установленный выступавшим тогда за Запорожье Маликом Трентом.
Статистика Петерсон в матче против Харьковских Соколов:
Николаев занимает восьмое место в таблице Суперлиги, опережая только своего вчерашнего оппонента. Завтра, 15 декабря, подопечные Виталия Черния сыграют с Днепром.