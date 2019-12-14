Лень оформил дабл-дабл в матче НБА (Видео)

В рамках очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс уступила Индиане Пейсерс со счетом 100:110. Украинский центровой джорджинской команды Алексей Лень не смог помочь своей команде победить. Тем не менее, он отыграл 21 минуту, заработал 11 очков, выполнил 13 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блокшот.