Коби Брайант помог потерпевшим после ДТП (Видео)

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант решил помочь участникам ДТП, которое произошло в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич.

Проезжая мимо места аварии баскетболист остановился и вышел из машины, чтобы оказать помощь пострадавшим. О степени травм участников ДТП не сообщают. Брайант помог урегулировать движение на этом участке дороги.

Видео доступно в Твиттере:

There was a car crash and Kobe Bryant got out of his car to help out with everything.pic.twitter.com/dTAAMWNFtB

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 13, 2019