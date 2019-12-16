Нью-Орлеан повторил личный антирекорд в НБА

Новости спорта:Нью-Орлеан Пеликанс потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с Орландо Мэджик

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» со счётом 119:130. «Нью-Орлеан» проиграл 12-ю встречу подряд, и это наихудший результат в истории франшизы, сказано в сообщении в официальном «твиттере» Stat Muse.

Напомним, что 19-летний Зайон Уильямсон, первый номер драфта НБА 2019 года, не сыграл ещё ни одного матча за «Нью-Орлеан».

Всего на счету «Пеликанс» шесть побед и 21 поражение в 27 матчах регулярного чемпионата. С такими показателями клуб занимает 14-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь «Голден Стэйт Уорриорз».

Следующий матч «Нью-Орлеан» сыграет на своей площадке завтра, 17 декабря, соперником будет «Бруклин Нетс».