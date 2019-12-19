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Шакил Кейт провалил медосмотр в Киев-Баскете

Шакил Кейт провалил медосмотр в Киев-Баскете
14:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Канадец Шакил Кейт не будет выступать за Киев-Баскет.

Канадец Шакил Кейт не будет выступать за Киев-Баскет. Такое решение было принято после прохождения баскетболистом медобследования.

На пресс-конференции после матча с Кермендом (80:78) об этом рассказал главный тренер киевлян Айнарс Багатскис.

«Когда Кейт будет играть? Никогда. Он не прошел медицинские тесты. На основе предыдущих травм мы не стали рисковать. Мы в поиске», — заявил латвийский специалист.

«Вы сами можете оценить, какой игрок нам нужен. Нам нужен маленький игрок, который знает, что делать с мячом, и его не теряет. Это очень легко сказать, но по нашим возможностям на рынке есть примерно, не знаю, тысяча игроков? Вот идите выберите».

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Изначально стороны предусматривали, что в течение месяца Шакил будет играть в Киеве на просмотре.

Завтра Киев-Баскет в рамках украинской Суперлиги сыграет с Запорожьем на выезде. Начало матча — в 18:00.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Шакил Кейт.
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