Шакил Кейт провалил медосмотр в Киев-Баскете

Новости спорта:Канадец Шакил Кейт не будет выступать за Киев-Баскет.

Канадец Шакил Кейт не будет выступать за Киев-Баскет. Такое решение было принято после прохождения баскетболистом медобследования.

На пресс-конференции после матча с Кермендом (80:78) об этом рассказал главный тренер киевлян Айнарс Багатскис.

«Когда Кейт будет играть? Никогда. Он не прошел медицинские тесты. На основе предыдущих травм мы не стали рисковать. Мы в поиске», — заявил латвийский специалист.

«Вы сами можете оценить, какой игрок нам нужен. Нам нужен маленький игрок, который знает, что делать с мячом, и его не теряет. Это очень легко сказать, но по нашим возможностям на рынке есть примерно, не знаю, тысяча игроков? Вот идите выберите».

Изначально стороны предусматривали, что в течение месяца Шакил будет играть в Киеве на просмотре.

Завтра Киев-Баскет в рамках украинской Суперлиги сыграет с Запорожьем на выезде. Начало матча — в 18:00.