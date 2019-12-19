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Наставник Киев-Баскета: Мы играем, как дети

Наставник Киев-Баскета: Мы играем, как дети
14:39 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Айнарс Багатскис после нервной победы своей команды в матче второго тура второго группового этапа Кубка Европы против "Керменда".

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис после нервной победы своей команды в матче второго тура второго группового этапа Кубка Европы против «Керменда» (80:78) заявил, что хочет видеть более вдумчивую игру от своей команды:

«Керменд» – одна из самых дисциплинированных команд, против которых мы играли. Несмотря на результат они продолжают играть в свой баскетбол.

У нас получились очень качественными первые две четверти. Мы хорошо набирали очки, качественно играли, отбивались и потом по каким-то неизвестным мне законам на ровном месте теряли мяч в нападении. Из-за этого соперники дополнительно набрали 20 очков. Просто из-за того, что мы как хлопушкой хлопнули. Вроде звук есть, а эффекта никакого.

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Второе, что не понравилось – проигранные последние подборы. «Керменд» – не самая высокая и физически крепкая команда. Эта команда просто убила нас в краске, набрав оттуда 56 очков. Досконально говорили, что делать. Говорили, что четвертый номер соперника хорошо бросает штрафные, а мы его «гладили» и разрешали становиться на линию.

Мы контролировали игру. В четвертой четверти хватило сделать пять глупых действий в нападении, чтобы игра была равной с такой нервной концовкой. В любом случае, самое главное –победа.

Оцените еврокубковую часть сезона?

Я не буду этого делать. Я уже оценил ее перед игрой с «Одессой», нас «отымели». Вы сами можете оценивать. Вы специалисты, знаете не хуже меня. Если наша команда с не самыми высокими возможностями, команда, базирующаяся на украинских игроках, если мы играем на втором групповом этапе Кубка Европы FIBA, меня это радует. Я хочу, чтобы игра была лучше, чтобы мы выигрывали и играли в качественный баскетбол, не страдали ерундой. Мы играем, как дети. Затем игроки сами хватаются за голову – говорят: «Извините». Не надо извинений, будь мужиком и делай свою работу. Хотя в то же время мы никогда не работали. У нас было хобби, которым мы живем.

Что Вы почувствовали, когда победный бросок залетел в кольцо?

Я был уверен, что Шеперд забьет. Он много навредил перед этим, чтобы не забить. Классная была атмосфера. Живая публика. Не как в театре, а как на спортивном мероприятии. У нас был словно шестой полевой игрок. Не надо выдумывать велосипед. Баскетбол – это игра маленьких. В НБА, в Евролиге и здесь. Если маленькие делают фигню, ты получаешь два очка. Если «большой» ошибается в краске, в худшем случае – позиционное нападение. Я был уверен, что Кейси попадет. Он ментально сильный. Он учится. Его никто никогда не учил, он учится.

Когда Шакил Кейт будет играть?

Никогда. Он не прошел медосмотр. На основе его предыдущих травм, мы не стали рисковать. Мы в поиске. Нам надо маленького игрока, который знает, что делать с мячом и который не теряет мяч. Это очень легко сказать, но исходя из наших возможностей на рынке есть 1000 игроков, нужно выбирать.

Что скажете о «Вентспилсе», с которым играть следующий матч?

Это одновременно самая приятная и неприятная команда. Они обыграли этих венгров. На 35 минуте была ничья, потом они забросили пять трехочковых. Венгры промазали все и были просто в шоке. «Вентспилс» – команда, в которой все базируется на трехочковом броске..

После двух туров «Киев-Баскет» вместе с «Вентспилсом» лидирует в группе К. В их личной встрече определится единоличный лидер квартета. Из группы в четвертьфинал плей-офф выйдут два коллектива.

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Баскетбол, Суперлига, Айнарс Багатскис, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет.
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