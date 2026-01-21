Поддерживала Януковича и назвала себя "содержанкой". Куда пропала экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая

Певица пока не планирует возвращаться на сцену

Украинская певица Алена Винницкая входила в "золотой" состав "ВИА Гры", но затем начала сольную карьеру и работала телеведущей. После начала полномасштабной войны артистка пропала на два года и сейчас редко появляется в медийном пространстве.

Что известно:

Алена Винницкая построила успешную карьеру певицы, входила в группу "ВИА Гра" и была ведущей программы "Звездный путь"

Артистка пропала с радаров после начала полномасштабной войны, хотя оставалась в Украине и поддерживала ВСУ

Алена Винницкая создала фонд помощи ветеранам и призналась, что ее обеспечивает муж

Алена Винницкая — что о ней известно

Украинская артистка Алена Винницкая (настоящее имя Ольга) родилась в 1974 году в Киеве. Ее творческий путь начался еще в юности с написания стихов и основания рок-группы "The Last Unicorn" в 1993 году.

Алена Винницкая в молодости

До обретения большой популярности Алена успела сменить несколько профессий: работала страховым агентом, училась в театральной школе, была репортером новостей и телеведущей на канале "Интер".

Алена Винницкая стала успешной певицей и ведущей, Фото: karavan.ua

Поворотным моментом в ее карьере стал 2000 год, когда Винницкая вошла в первый состав группы "ВИА Гра". Спустя три года успешной работы в дуэте с Надеждой Грановской певица покинула коллектив ради сольной карьеры.

Алена Винницкая в группе "ВИА Гра"

В тот период она также проявляла политическую позицию. На президентских выборах 2004 года артистка поддержала Виктора Януковича, объяснив свой выбор стремлением к стабильности:

Я против войны, против терроризма. Не допустить того, что в последнее время происходит в Ираке, в России может только сильное и решительное руководство страны. Убеждена, что Виктор Янукович является именно таким руководителем. Мне кажется, он не на словах, а на деле заинтересован в том, чтобы в Украине была стабильность, чтобы с каждым днем наш народ жил все лучше Алена Винницкая

После десяти лет сольной карьеры Винницкая призналась в эмоциональном выгорании и взяла паузу. В 2019 году певица открыто рассказала о затяжном кризисе, вызванном работой и разладом в отношениях с мужем Сергеем Большим.

Алена Винницкая взяла паузу в сольной карьере, Фото: karavan.ua

Психологические проблемы оказались настолько серьезными, что артистке потребовалось лечение в специализированной клинике. В 2021 году Алена вернулась в медиапространство, но уже в качестве телеведущей программы "Звездный путь" и участницы шоу "Маска", однако это возвращение оказалось непродолжительным.

Алена Винницкая была ведущей программы "Звездный путь", Фото: @alena_vinnitskaya

Куда пропала Алена Винницкая и чем занимается

С началом полномасштабного вторжения бывшая солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая поддержала Украину и освещала последствия обстрелов в соцсетях, желая украинцам мужества и сил.

Алена Винницкая на два года пропала с радаров, Фото: @alena_vinnitskaya

На протяжении двух лет Винницкая не выходила на связь, затем появилась в эфире программы "Утро. Марафон", где подтвердила, что все это время оставалась в Украине.

На сцену артистка пока не планирует возвращаться, потому что сосредоточила усилия на благотворительности. Алена Винницкая запустила фонд помощи ветеранам.

Мой фонд сделал новую программу, которая называется "Новая перспектива". Она направлена на наших ветеранов. Мы хотим подготовить психологов для ветеранов…Наша цель – это помочь уже вернувшимся ветеранам пристроиться к гражданской жизни. Алена Винницкая

Работа в фонде не приносит исполнительнице дохода, поэтому она назвала себя "содержанкой", поскольку находится на обеспечении мужа, музыканта Сергея Большого.

Как сейчас выглядит Алена Винницкая

Алена признается, что ведет скромный образ жизни, тратя на бытовые нужды менее 30–40 тысяч гривен в месяц. Сергей Большой, по ее словам, сначала служил в теробороне, а потом начал помогать с эвакуацией раненых с передовой.

Судя по данным геолокации в Instagram, певица продолжает жить в Украине. В частности, в июне 2025 года она делилась видео, на которых слышны звуки взрывов.

