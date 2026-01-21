Підтримувала Януковича і назвала себе "утриманкою". Куди зникла екссолістка "ВІА Гри" Вінницька

Співачка поки що не планує повертатися на сцену

Українська співачка Альона Вінницька входила до "золотого" складу "ВІА Гри", але потім розпочала сольну кар’єру та працювала телеведучою. Після початку повномасштабної війни артистка зникла на два роки і зараз рідко з’являється у медійному просторі.

Що відомо:

Альона Вінницька збудувала успішну кар’єру співачки, входила до групи "ВІА Гра" та була ведучою програми "Зірковий шлях"

Артистка зникла з радарів після початку повномасштабної війни, хоча залишалася в Україні та підтримувала ЗСУ

Альона Вінницька створила фонд допомоги ветеранам та зізналася, що її забезпечує чоловік

Альона Вінницька — що про неї відомо

Українська артистка Альона Вінницька (справжнє ім’я Ольга) народилася 1974 року в Києві. Її творчий шлях розпочався ще в юності з написання віршів та заснування рок-групи "The Last Unicorn" у 1993 році.

Альона Вінницька в молодості

До набуття великої популярності Альона встигла змінити кілька професій: працювала страховим агентом, навчалася у театральній школі, була репортером новин та телеведучою на каналі "Інтер".

Альона Вінницька стала успішною співачкою та ведучою, Фото: karavan.ua

Поворотним моментом у її кар’єрі став 2000 рік, коли Вінницька увійшла до першого складу гурту "ВІА Гра". Через три роки успішної роботи у дуеті з Надією Грановською співачка покинула колектив заради сольної кар’єри.

Альона Вінницька у групі "ВІА Гра"

У той час вона також виявляла політичну позицію. На президентських виборах 2004 року артистка підтримала Віктора Януковича, пояснивши свій вибір прагненням стабільності:

Я проти війни, проти тероризму. Не допустити того, що останнім часом відбувається в Іраку, у Росії може лише сильне та рішуче керівництво країни. Переконана, що Віктор Янукович є саме таким керівником. Мені здається, він не на словах, а насправді зацікавлений у тому, щоб в Україні була стабільність, щоб з кожним днем наш народ жив краще Альона Вінницька

Після десяти років сольної кар’єри Вінницька зізналася в емоційному вигорінні та взяла паузу. У 2019 році співачка відкрито розповіла про затяжну кризу, викликану роботою та розладом у стосунках із чоловіком Сергієм Большим.

Альона Вінницька взяла паузу у сольній кар’єрі, Фото: karavan.ua

Психологічні проблеми виявилися настільки серйозними, що артистці знадобилося лікування у спеціалізованій клініці. У 2021 році Альона повернулася в медіапростір, але вже як телеведуча програма "Зірковий шлях" і учасниці шоу "Маска", проте це повернення виявилося нетривалим.

Альона Вінницька була ведучою програми "Зірковий шлях", Фото: @alena_vinnitskaya

Куди зникла Альона Вінницька та чим займається

З початком повномасштабного вторгнення колишня солістка "ВІА Гри" Альона Вінницька підтримала Україну та висвітлювала наслідки обстрілів у соцмережах, бажаючи українцям мужності та сил.

Альона Вінницька на два роки пропала з радарів, Фото: @alena_vinnitskaya

Протягом двох років Вінницька не виходила на зв’язок, а згодом з’явилася в ефірі програми "Ранок. Марафон", де підтвердила, що весь цей час залишалася в Україні.

На сцену артистка поки що не планує повертатися, бо зосередила зусилля на благодійності. Альона Вінницька запустила фонд допомоги ветеранам

Мій фонд зробив нову програму, яка називається "Нова перспектива". Вона спрямована на наших ветеранів. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів… Наша мета – це допомогти ветеранам, які вже повернулися, прилаштуватися до цивільного життя. Альона Вінницька

Робота у фонді не приносить виконавиці доходу, тому вона назвала себе "утриманкою", оскільки перебуває на забезпеченні чоловіка, музиканта Сергія Большого.

Як зараз виглядає Альона Вінницька

Альона зізнається, що веде скромний спосіб життя, витрачаючи на побутові потреби менше ніж 30–40 тисяч гривень на місяць. Сергій Большой, за її словами, спочатку служив у теробороні, а потім почав допомагати з евакуацією поранених із передової.

Судячи з даних геолокації в Instagram, співачка продовжує жити в Україні. Зокрема, у червні 2025 року вона ділилася відео, де чути звуки вибухів.

