Вона зовсім не Могилевська: з яким прізвищем народилася співачка і чи змінила його в документах

Наталія Могилевська – відома українська співачка, яка на сцені вже понад 30 років. Вона залишається в Україні під час війни, а нещодавно навіть удочерила двох сестер та виховує їх разом із чоловіком, якого не показує публіці. Усі звикли до імені Наталії Могилевської, проте мало хто знає, що народилася вона з іншим прізвищем.

"Телеграф" розповідає, що відомо про справжнє прізвище співачки та чи змінила вона псевдонім на прізвище в офіційних документах.

Наталія Могилевська. Фото: соцмережі

Наталія Могилевська — що відомо про її прізвище?

Наталія Могилевська — корінна киянка, вона народилася 2 серпня 1975 року у Києві, і минулого року відзначила 50-річний ювілей. Як виявилося, під час народження співачка мала прізвище Могила. Однак, коли в молодості почала будувати сценічну кар’єру, змінила його на милозвучніше — Могилевська.

Наталія Могилевська. Фото: із відкритих джерел

Відомо, що Наталя почала виступати під прізвищем Могилевська ще на початку своєї творчої кар’єри — у середині 1990-х років. На той час вона почала працювати з продюсером Олександром Ягольником.

За даними джерел, Наталя не лише взяла сценічне прізвище Могилевська, а й вписала це прізвище в документи, щоб творчий псевдонім відповідав офіційним даним у державних реєстрах і не виникала плутанина.

Наталія Могилевська. Фото: соцмережі

А от для "своїх" співачка так і залишилася "Могилою". Близьке оточення жартома і неформально може називати співачку за її колишнім прізвищем, а вона й не ображається.

