Она вовсе не Могилевская: с какой фамилией родилась певица и сменила ли ее в документах

Певица в начале карьеры взяла псевдоним, а потом и зарегистрировала его в документах

Наталья Могилевская — известная украинская певица, которая на сцене уже более 30 лет. Она остается в Украине во время войны, а недавно даже удочерила двух сестер и воспитывает их вместе с мужем, которого не показывает общественности. Все привыкли к имени Натальи Могилевской, однако мало кто знает, что родилась она с другой фамилией.

"Телеграф" рассказывает, что известно о настоящей фамилии певицы и сменила ли она псевдоним на фамилию в официальных документах.

Наталья Могилевская. Фото: соцсети

Наталья Могилевская — что известно о ее фамилии?

Наталья Могилевская — коренная киевлянка, она родилась 2 августа 1975 года в Киеве, и в прошлом году отметила 50-летний юбилей. Как оказалось, при рождении певица имела фамилию Могила. Однако, когда в молодости начала строить сценическую карьеру, изменила ее на более милозвучную — Могилевская.

Наталья Могилевская. Фото: из открытых источников

Известно, что Наталья начала выступать под фамилией Могилевская еще в самом начале своей творческой карьеры — в середине 1990-х годов. В то время она начала работать с продюсером Александром Ягольником.

По данным источников, Наталья не только взяла сценическую фамилию Могилевская, но и вписала эту фамилию в документы, чтобы творческий псевдоним соответствовал официальным данным в государственных реестрах и не возникала путаница.

Наталья Могилевская. Фото: соцсети

А вот для "своих" певица так и осталась "Могилой". Близкое окружение в шутку и неформально может называть певицу по ее прошлой фамилии, а она и не обижается.

