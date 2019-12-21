Михайлюк результативно провел встречу против Бостона

Новости спорта:Святослав Михайлюк набросал в кольцо Селтикс 12 очков.

краинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 12 очков в проигранном матче регулярного сезона НБА против Бостон Селтикс.

Он вышел со старта в составе Детройта и отыграл почти 28 минут. За это время он также заработал 2 подбора и одну передачу.

В то же время Михайлюк продемонстрировал не слишком хорошую реализацию своих бросков. Из 12-ти попыток он попал лишь в 4-х случаях.

Детройт Пистонз находятся на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игры Поршни 22 декабря встретятся с Чикаго Буллз.