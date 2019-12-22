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Лучший матч в сезоне от Леня, у Михайлюка "сбился прицел" (Видео)
14:20 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинские представители в НБА провели свои очередные матчи.

В матче против Бруклина Атланта потерпела поражение 112:122.

Алексей Лень выдал лучший матч сезона, набрав 23 очка (10/16 с игры, 3/4 из-за за дуги), 14 подборов, 2 блок-шота при 5 фолах за 26 минут на площадке.

Стоит отметить, что это лучший матч сезона для игрока сборной Украины.

Святослав Михайлюк провел на площадке 14 минут, за которые набрал 4 очка (1/2 двухочковых, 0/5 трехочковых, 2/2 штрафных), 1 подбор, 2 передачи, 2 перехвата. Такие показатели гораздо хуже тех, которые он показал в матче против Бостона.

Его Детройт уступил Чикаго 107:119, чем усложнил себе жизнь в борьбе за плей-офф.

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Все по теме:

НБА, Детройт Пистонс, Новости баскетбола, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Атланта Хоукс.
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