Лень получил травму в матче NBA

Новости спорта:Алексей Лэнь повредил голеностоп в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь повредил голеностоп в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс (118:121).

Украинец провел в игре только шесть минут, после чего покинул площадку и не возвращался до конца матча.

Всего в нынешнем сезоне Лэнь принял участие в 29 матчах Атланты, в среднем играя по 18,1 минуты за матч и набирая 8,6 очка.

Alex Len (left ankle sprain) will not return to tonight’s game. — Hawks PR (@HawksPR) 24 декабря 2019 г.

Хокс после восьми подряд поражений в «регулярке» занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.