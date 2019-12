Лень получил травму в матче NBA

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь повредил голеностоп в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс (118:121).

Украинец провел в игре только шесть минут, после чего покинул площадку и не возвращался до конца матча.

Всего в нынешнем сезоне Лэнь принял участие в 29 матчах Атланты, в среднем играя по 18,1 минуты за матч и набирая 8,6 очка.

Alex Len (left ankle sprain) will not return to tonight’s game.