"Устали от Днепра": Багатскис - о следующем сопернике Киев-Баскета

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08:00 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Айнарс Багатскис признался, что ему будет сложно чем-то удивить «Днепр» в ближайшем матче Суперлиги.

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис признался, что ему будет сложно чем-то удивить «Днепр» в ближайшем матче Суперлиги. Впрочем, как и сопернику – удивить его. Слова Багатскиса приводит пресс-служба ФБУ:

Для нас все матчи принципиальные. У профессионального спортсмена должно быть чувство достоинства в отношении своего клуба, к болельщикам. «Днепр»? Можно даже сказать, что мы устали от них – в первой части сезона уже трижды с ними встречались. Фактически нет секретов что у них, что у нас. Конечно, попробуем их удивить мелочами, а так знакомый соперник, принципиальная борьба.

Вы имели нервную концовку после матча Кубка Европы с «Кермендом». Проводили дополнительную работу, чтобы избежать таких моментов?

Да. Дополнительная работа была через день после того, в поезде на Запорожье и затем в Каменском. Сейчас мы работаем в таком режиме, когда самое главное – не сделать слишком много. Если мы в течение пяти дней проводим три игры, то отдых я тоже называю частью тренировки. Главное, чтобы мы вышли с трезвой головой, чтобы контролировали себя, свои действия на площадке, свои эмоции. Тогда будет все в порядке, тогда есть шанс на удачную игру.

В текущем сезоне «Днепр» и «Киев-Баскет» уже трижды играли между собой. Команда Багатскиса победила в двух поединках: Кубка Европы и Суперлиги, тогда как коллектив Дениса Журавлева обыграл киевлян в ответном поединке еврокубка и тогда подарил себе шанс на выход во второй групповой этап, но не воспользовался им.

Следующий матч между собой коллективы проведут 26 декабря в Киеве. Начало - в 19:00.

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Баскетбол, Айнарс Багатскис, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет.
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