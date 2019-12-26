Капитан сборной Украины Кравцов дебютировал в Японии (Видео)

Новости спорта:Вячеслав Кравцов провел свой дебютный матч в чемпионате Японии.

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов провел свой дебютный матч в чемпионате Японии. Украинский центровой помог своему клубу «Неофиникс» в овертайме на выезде одержать победу над «Йокогамой» – 92:86.

Сам Кравцов провел на площадке 31 минуту 16 секунд, за это время набрав 18 очков, сделав 6 подборов и 1 передачу.

Эта победа стала для «Неофиникса» только третьей в 24-х матчах этого сезона. Сейчас команда Кравцова замыкает турнирную таблицу Центральной конференции чемпионата Японии.

Обзор дебютного матча Кравцова в Японии:

Недавно Кравцов опубликовал забавные фотографии, как он не поместился в гостиничном номере в Японии.