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ЛеБрон установил личный антирекорд в NBA

ЛеБрон установил личный антирекорд в NBA
10:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:ЛеБрон Джеймс установил личный антирекорд по числу нереализованных дальних бросков.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил личный антирекорд по числу нереализованных дальних бросков.

Лидер Озерных в проигранном матче против соседей из Лос-Анджелес Клипперс (106:111) реализовал только 2 из 12 трехочковых.

10 промахов из-за дуги — худший показатель в карьере ЛеБрона, в нынешнем сезоне имеющего 35,6 процента реализации дальних.

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В свою очередь, Лейкерс потерпели четвертое поражение в регулярном чемпионате подряд, но продолжают лидировать в таблице Западной конференции. 

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Леброн Джеймс, Новости баскетбола.
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