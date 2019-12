ЛеБрон установил личный антирекорд в NBA

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил личный антирекорд по числу нереализованных дальних бросков.

Лидер Озерных в проигранном матче против соседей из Лос-Анджелес Клипперс (106:111) реализовал только 2 из 12 трехочковых.

10 промахов из-за дуги — худший показатель в карьере ЛеБрона, в нынешнем сезоне имеющего 35,6 процента реализации дальних.

