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Прометей подписал экс-лидера Киев-Баскета

Прометей подписал экс-лидера Киев-Баскета
08:20 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта:Морис Крик, который в прошлом сезоне выступал в составе Киев-Баскета, продолжит карьеру в Прометее.

Американский защитник Морис Крик, который в прошлом сезоне выступал в составе Киев-Баскета, продолжит карьеру в Прометее. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Каменского.

29-летний баскетболист стал серебрянным призером Суперлиги в составе столичного клуба, а в октябре 2018 Крик был назван самым ценным игроком недели в данном турнире.

Он провел за Киев-Баскет 37 игр. Выступая за киевский клуб, американец набирал 16,7 очка, делал 3,7 подбора и 3,6 передачи, проводя на площадке в среднем по 27 минут.

Нынешний сезон Морис Крик начал в итальянской Лиге А, в клубе Канту, а продолжил в израильском Маккаби Ход Хашарон.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, БК Прометей, Морис Крик.
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