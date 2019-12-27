Дабл-дабл Дончича помог Далласу обыграть Сан-Антонио

Новости спорта:В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс».

Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 102:98.

В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Тим Хардуэй-младший записал в свой актив 17 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 21 очко. Руди Гэй набрал 18 очков.

Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Сан-Антонио» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 97:110.