Днепр обыграл Киев-Баскет в скандальном матче Суперлиги

Новости спорта:Днепр в киевском дворце спорта Венето одолел Киев-Баскет.

В рамках украинской баскетбольной Суперлиги Днепр в киевском дворце спорта Венето одолел Киев-Баскет со счетом 86:81 и вышел на второе место турнирной таблицы.

Команды достаточно равно шли по ходу игры, а наибольший разрыв в счете был зафиксирован в первой четверти, когда Днепр показал +5.

Во второй четверти киевляне выиграли в 2 очка, но в третьем отрезке игры гости вновь ушли в отрыв +5. В решающей четверти была зафиксирована ничья.

Отметим, что игра была временно приостановлена из-за сорванных баннеров фанатами Днепра, которые скандировали провокационные кричалки в адрес хозяев, поддерживая Будивельник, который снялся по финансовым причинам.

Благодаря трем кряду поражениям Прометея Днепр имеет лишь 1 очко отставание от лидирующей команды, имея в своем активе 24 очка. Киев-Баскет с 21 очков занимает пятую строчку.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — БК Днепр 81:86 (18:23, 20:18, 16:18, 27:27)

Киев-Баскет: Шеферд (22), Эдвин (13), Петров (11), Хилл (10), Близнюк (8), Пустозвонов (6), Коренюк (4), Павлов (4), Крутоус (3)

Днепр: Фесенко (28), Дугат (13), Тимофеенко (12), Глебов (9), Сизов (8), Закурдаев (8), Шундель (4), Корниенко (4)