Лидер Прометея Трент покинул клуб

Новости спорта:Малик Трент прекратил сотрудничество с Прометеем.

Американский защитник Малик Трент прекратил сотрудничество с Прометеем, сообщает Планета Баскетбол.

В 15 матчах этого сезона Суперлиги Трент набирал 12,3 очка, делал 2,6 подбора, 3,2 передачи при средней эффективности в 11,2 балла.

Также, баскетболист стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Суперлиги.

На место Трента уже подписан Морис Крик, который в прошлом сезоне выступал в составе Киев-Баскета.

29-летний баскетболист стал серебрянным призером Суперлиги в составе столичного клуба, а в октябре 2018 Крик был назван самым ценным игроком недели в данном турнире.