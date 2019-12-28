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Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)

Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)
21:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Известная певица и футболист отправились в Майами.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с женой Шакирой и детьми побывал на матче регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Индианой Пейсэрс».

Победу в матче одержал клуб из Майами со счётом 113:112.

32-летний Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он покинул клуб и перебрался в «Манчестер Юнайтед» за € 5,25 млн. Через четыре года каталонский клуб вернул футболиста, заплатив за него € 5 млн.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» FC Barcelona Fl.

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В нынешнем сезоне Пике принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (во всех — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом из Барселоны действует до лета 2022 года.

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Все по теме:

НБА, ФК Барселона, Шакира, Жерар Пике, БК Майами Хит.
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