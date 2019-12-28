Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)

Новости спорта:Известная певица и футболист отправились в Майами.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с женой Шакирой и детьми побывал на матче регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Индианой Пейсэрс».

Победу в матче одержал клуб из Майами со счётом 113:112.

32-летний Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он покинул клуб и перебрался в «Манчестер Юнайтед» за € 5,25 млн. Через четыре года каталонский клуб вернул футболиста, заплатив за него € 5 млн.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» FC Barcelona Fl.

Gerard Piqué and Shakira were in Miami with their children and attended the @Pacers - @MiamiHEAT game at the AmericanAirlines Arena last night #HEATTwitter (via @NBAspain) pic.twitter.com/Jn0vMKrtjR — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) December 28, 2019

В нынешнем сезоне Пике принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (во всех — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом из Барселоны действует до лета 2022 года.