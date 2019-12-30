Леброн Джеймс установил уникальный рекорд

Новости спорта:Леброн стал первым игроком в истории НБА, который набрал не менее 30 тыс. очков.

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». «Лейкерс» на своей площадке победили «Даллас» со счётом 108:95, а Джеймс набрал 13 очков, собрал 6 подборов и отдал 13 передач.

Леброн стал первым игроком в истории НБА, который набрал не менее 30 тыс. очков, собрал не менее 9000 подборов и отдал не менее 9000 результативных передач, сообщает Bleacher Report. На счету баскетболиста, который сегодня, 30 декабря, отпраздновал 35-й день рождения, 33 347 очков, 9120 подборов и 9009 передач.

Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне ему не удалось вывести команду в плей-офф.