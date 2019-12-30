Лука Дончич: Карри лучше меня

Ранее подобное сравнение провёл главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.
«Стефен Карри бросает по кольцу намного лучше, чем я. Он лучше меня. Он уже давно играет в Национальной баскетбольной ассоциации, его все уважают, все хотят играть так же, как он. В прошлом году после драфта я провёл с ним одну тренировку, и это было просто потрясающе. Он ни разу не промахнулся. Я навсегда запомню тот день», — приводит слова Луки Дончича ESPN.
В нынешнем регулярном чемпионате Дончич принял участие в 26 матчах, набирая 29,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,8 передачи.