Лука Дончич: Карри лучше меня

Новости спорта:Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал тот факт, что его сравнивают с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

Ранее подобное сравнение провёл главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

«Стефен Карри бросает по кольцу намного лучше, чем я. Он лучше меня. Он уже давно играет в Национальной баскетбольной ассоциации, его все уважают, все хотят играть так же, как он. В прошлом году после драфта я провёл с ним одну тренировку, и это было просто потрясающе. Он ни разу не промахнулся. Я навсегда запомню тот день», — приводит слова Луки Дончича ESPN.

В нынешнем регулярном чемпионате Дончич принял участие в 26 матчах, набирая 29,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,8 передачи.