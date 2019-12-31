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Михайлюк в огне: Свят феерично провел матч НБА против Юты (Видео)

Михайлюк в огне: Свят феерично провел матч НБА против Юты (Видео)
16:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Святослав Михайлюк набрал 15 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Юты Джаз

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 15 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Юты Джаз (81:104).

Украинец появился на площадке в числе стартовой пятерки и провел в игре 32 минуты.

Кроме 15 очков, Михайлюк совершил три подбора и осуществил один перехват. Защитник Поршней реализовал три из семи бросков с дальней дистанции.

По результативности в составе Детройта Михайлюк уступил только Деррику Роузу, набрав одинаковое количество очков с Андре Драммондом.

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Пистонз проиграли второй матч подряд и сейчас занимают 11-е место на Востоке. 3 января Детройт сыграет против Лос-Анджелес Клипперс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Юта Джаз (21-12) — Детройт Пистонз (12-22) 104:81 (19:21, 20:19, 29:18, 36:23)

Джаз: Митчелл (23), Кларксон (20), Богданович (17), Гобер (13 + 19 подборов)

Пистонз: Роуз (20), Михайлюк (15 + 3 подбора + 1 перехват), Драммонд (15), Вуд (11)

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Святослав Михайлюк.
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