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Михайлюк установил несколько личных рекордов в матче с Кливлендом

Михайлюк установил несколько личных рекордов в матче с Кливлендом
23:13 Ср, 8 Январь 2020 Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец провел на площадке 35 минут.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк установил два личных рекорда в победном матче регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс (115:113).

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 35 минут, обновив рекорд по игровому времени на уровне Ассоциации.

Также Михайлюк впервые отдал сразу 5 результативных передач в матче НБА.

Всего в отчетном матче Святослав набрал 12 очков при единственном подборе.

Михайлюк в нынешнем сезоне сыграл в 33 матчах, в среднем набирая 7,2 очка за встречу.

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Пистонз снова встретятся с Кавальерс в ночь на субботу, 10 января.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости спорта, Святослав Михайлюк, БК Детройт Пистонз.
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