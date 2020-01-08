Михайлюк установил несколько личных рекордов в матче с Кливлендом

Новости спорта:Украинец провел на площадке 35 минут.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк установил два личных рекорда в победном матче регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс (115:113).

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 35 минут, обновив рекорд по игровому времени на уровне Ассоциации.

Также Михайлюк впервые отдал сразу 5 результативных передач в матче НБА.

Всего в отчетном матче Святослав набрал 12 очков при единственном подборе.

Михайлюк в нынешнем сезоне сыграл в 33 матчах, в среднем набирая 7,2 очка за встречу.

Пистонз снова встретятся с Кавальерс в ночь на субботу, 10 января.