Эмбиид перенес тяжелую операцию: сколько пропустит лидер Филадельфии

Новости спорта:Джоэл Эмбиид перенесет операцию после разрыва связок безымянного пальца левой руки.

Центровой Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид перенесет операцию после разрыва связок безымянного пальца левой руки, сообщает ESPN.

Лидер команды пройдет повторное обследование в течение недели-двух, после чего будет принято решение о его возвращении на площадку.

Эмбиид травмировал руку в матче регулярного чемпионата против Оклахома Сити Тандер (120:113), но смог доиграть встречу до конца.

В среднем в нынешнем сезоне камерунец набирает 23,4 очка за матч при показателе в 12,3 подбора.

Сиксерс же на сегодняшний день занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.