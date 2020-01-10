Эмбиид перенес тяжелую операцию: сколько пропустит лидер Филадельфии

Центровой Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид перенесет операцию после разрыва связок безымянного пальца левой руки, сообщает ESPN.
Лидер команды пройдет повторное обследование в течение недели-двух, после чего будет принято решение о его возвращении на площадку.
Эмбиид травмировал руку в матче регулярного чемпионата против Оклахома Сити Тандер (120:113), но смог доиграть встречу до конца.
В среднем в нынешнем сезоне камерунец набирает 23,4 очка за матч при показателе в 12,3 подбора.
Сиксерс же на сегодняшний день занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.