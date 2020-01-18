Днепр на выезде обыграл Черкасские Мавпы

Новости спорта:Днепр в третий раз в сезоне нанес поражение черкасскому клубу.

Днепр одержал уверенную выездную победу над Черкасскими Мавпами в матче чемпионата Украины (101:86).

Начиналось все для лидера Суперлиги не очень хорошо. Первая четверть завершилась вничью, а на перерыв победителями с преимуществом в два очка ушли Мавпы.

Переломной стала третья четверть, которую Днепр выиграл с 15-очковым перевесом. В заключительном периоде команда Дениса Журавлева удержала добытое преимущество.

Самым результативным игроком матча стал новичок победителей Джаред Террелл, набравший 27 очков.

Днепр прервал серию из двух поражений подряд и с 30-ю очками возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Мавпы — на пятом месте.