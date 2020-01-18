Киев-Баскет уверенно обыграл аутсайдера Суперлиги

Новости спорта:Киев-Баскет продлил свою победную серию.

Киев-Баскет дома обыграл Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

На большой перерыв команды ушли при преимуществе киевлян в 12 очков. В третьей четверти Соколы перевернули ход встречи и сократили отставание к минимуму — 61:62.

В заключительной четверти Киев-Баскет не оставил сопернику шансов — 34:18. Как итог, уверенная победа команды Айнарса Багатскиса с разницей в 17 очков.

Киев-Баскет идет на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, Харьковские Соколы занимают последнее место.