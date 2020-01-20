Уэстбрук: Нам нужно сохранять позитивный настрой

Новости спорта:Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук прокомментировал неудачный отрезок в сезоне для команды.

По словам баскетболиста, команде важно не терять командный дух на фоне неудач.

«Нам нужно сохранять позитивный настрой. Как я уже говорил на днях, в сложный период нужно взглянуть на самих себя и сохранять концентрацию. Это просто часть сезона. Такое случается. Сейчас главное — сохранить наш командный дух и оставаться вместе», — приводит слова Расселла Уэстбрука ESPN.

18 января «Хьюстон Рокетс» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс». Это поражение стало для действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации третьим подряд.

«Хьюстон» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.