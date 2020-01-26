Михайлюк набрал 19 очков, но Детройт проиграл Бруклину (Видео)

Новости спорта:Защитник Пистонс Святослав Михайлюк провел неплохой матч против Бруклина.

В рамках очередного поединка регулярного чемпионата НБА Детройт Пистонс дома проиграл Бруклин Нетс (111:121).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе и провел на паркете достаточно продолжительное время (37:45).

На счету Сви 19 очков (7 из 15 с игры, 3 из 8 трехочковые), 5 подборов, 3 ассиста и перехват. Кроме того, Михайлюк только раз сфолил и потерял мяч.

Интересный факт - со всего стартового состава Детройта у Михайлюка самый лучший показатель +/- (-2). У Андре Драммонда, к примеру, он составил -20.