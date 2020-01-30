Кармело Энтони хочет закончить карьеру в Портленде

Звездный форвард Портленда рассказал Portland Tribune о том, что намеревался завершить карьеру игрока, но все случилось несколько по-другому.
"Я бы хотел остаться здесь, в Портленде. Это место, где мне хочется завершить карьеру баскетболиста. Я мог закончить раньше, но все получилось иначе. Сейчас это именно то место, где я хотел бы поставить точку", — рассказал игрок.
После возобновления карьеры в Портленде, Кармело в нынешнем сезоне набирает 16,1 очка в среднем за матч, добавляя к ним 6,5 подбора.
Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.