Кармело Энтони хочет закончить карьеру в Портленде

Новости спорта:Форвард Трейл Блэйзерс рассказал о намерении завершить играть именно в нынешнем клубе.

Звездный форвард Портленда рассказал Portland Tribune о том, что намеревался завершить карьеру игрока, но все случилось несколько по-другому.

"Я бы хотел остаться здесь, в Портленде. Это место, где мне хочется завершить карьеру баскетболиста. Я мог закончить раньше, но все получилось иначе. Сейчас это именно то место, где я хотел бы поставить точку", — рассказал игрок.

После возобновления карьеры в Портленде, Кармело в нынешнем сезоне набирает 16,1 очка в среднем за матч, добавляя к ним 6,5 подбора.

Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.