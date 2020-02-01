Баскетболист Лейкерс разрыдался во время церемонии в память о Коби (Видео)

Новости спорта:Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Куинн Кук расплакался во время церемонии, посвящённой памяти легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Посмотреть видео можно в "твиттере" NBA on ESPN.

Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Quinn Cook got emotional during the Lakers' pregame ceremony. pic.twitter.com/vqFdqvhc6N — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 1, 2020

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за "Лейкерс".