Баскетболист Лейкерс разрыдался во время церемонии в память о Коби (Видео)

Церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Посмотреть видео можно в "твиттере" NBA on ESPN.

Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Quinn Cook got emotional during the Lakers' pregame ceremony. pic.twitter.com/vqFdqvhc6N

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 1, 2020