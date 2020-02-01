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Баскетболист Лейкерс разрыдался во время церемонии в память о Коби (Видео)

Баскетболист Лейкерс разрыдался во время церемонии в память о Коби (Видео)
08:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Куинн Кук расплакался во время церемонии, посвящённой памяти легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Церемония прошла перед началом матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Посмотреть видео можно в "твиттере" NBA on ESPN.

Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

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Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за "Лейкерс".

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости баскетбола, БК Лос-Анджелес Лейкерс, Куинн Кук.
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