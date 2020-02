Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт

Детройт обменял центрового Андре Драммонда в Кливленд, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен Пистонс получат защитника Брэндона Найта, центрового Джона Хэнсона и драфт-пик второго раунда.

Future second-round pick to the Pistons -- lesser of Golden State or Cleveland's 2023 pick, source tells ESPN. Knight and Henson too.

Драммонд провел всю профессиональную карьеру в составе Детройта, но в последнее время ходило множество слухов, что Драммонд покинет команду.

We are grateful for Andre's contributions to our team, our franchise and the City of Detroit.



Thank you @AndreDrummond! pic.twitter.com/NRnkN33eCX