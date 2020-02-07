Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт

Новости спорта:Детройт обменял Андре Драммонда в Кливленд.

Детройт обменял центрового Андре Драммонда в Кливленд, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен Пистонс получат защитника Брэндона Найта, центрового Джона Хэнсона и драфт-пик второго раунда.

Future second-round pick to the Pistons -- lesser of Golden State or Cleveland's 2023 pick, source tells ESPN. Knight and Henson too. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Драммонд провел всю профессиональную карьеру в составе Детройта, но в последнее время ходило множество слухов, что Драммонд покинет команду.

We are grateful for Andre’s contributions to our team, our franchise and the City of Detroit.



Thank you @AndreDrummond! pic.twitter.com/NRnkN33eCX — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 7, 2020

В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 49 матчах, набирая в них 17,8 очка, собирая 15,8 подбора и совершая 2,8 передачи и 1,7 блок-шота.