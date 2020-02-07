Звезда НБА получил болезненную травму

Новости спорта:Брэндон Ингрэм повредил голеностоп в матче регулярного чемпионата против Чикаго Буллз

Форвард Нью-Орлеан Пеликанс Брэндон Ингрэм повредил голеностоп в матче регулярного чемпионата против Чикаго Буллз (125:119).

Ингрэм неудачно наступил на ногу форварда соперника Чендлера Хатчинсона и был вынужден попросить замену в третьей четверти.

Баскетболист готовится дебютировать на Матче всех звезд на следующей неделе. В свою команду его сегодня отобрал Яннис Адетокумбо.

В первом сезоне после обмена из Лос-Анджелес Лейкерс Ингрэм отыграл за Пеликанс в 47 матчах «регулярки» и в среднем набирает 24,9 очка.

Нью-Орлеан занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.