Михайлюк: На Матче звезд буду веселиться

Новости спорта:Свят поделился планами на Матч звезд.

Атакующий защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк поделился ожиданиями от Матча восходящих звезд НБА, где он сыграет за сборную мира.

"Я еще не получал никаких советов по поводу Матча звезд. Может быть, мне что-то подскажут прямо перед ним. Я чувствую, что просто нужно выйти на паркет и повеселиться, наслаждаясь частью звездного уикенда.

Это честь и благословение просто находится там. Рад быть со всеми игроками, которые получили такое право. Хочу повеселиться и наладить связи", - цитирует украинца detroitnews.com.

Напомним, что Матч восходящих звезд НБА-2020 пройдет в Чикаго в пятницу, 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Михайлюк вернулся после травмы и набрал 8 очков за Детройт.