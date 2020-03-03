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Полиция Лос-Анджелеса распространяла посмертные фото Коби Брайанта

Полиция Лос-Анджелеса распространяла посмертные фото Коби Брайанта
13:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Жена умершего баскетболиста собирается добиться лишения работы для полицейских.

Представители полиции Лос-Анджелеса распространяли посмертные фото баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джианны-Марии.

По заверениям шерифа округа Алекса Вильянуэвы, похожие материалы обнаружили на телефонах восьми сотрудников.

Отмечается, что в округе намерены изменить закон штата о несанкционированных снимках и распространении материалов с изображениями погибших людей. Полицейским грозит расследование и дисциплинарные меры.

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Также свое негодование выразила и вдова Брайанта Ванесса, которая призвала лишить работы всех полицейских, которые вовлеклись к этому скандалу.

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НБА, Коби Брайант, Новости спорта, Новости баскетбола, Лос-Анджелес Лейкерс.
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