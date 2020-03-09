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Понедельник, 09.03.2020
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Леброн Джеймс побил рекорд легенды Лейкерс (Видео)

Леброн Джеймс побил рекорд легенды Лейкерс (Видео)
13:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Леброн Джеймс превзошел легендарного Джерри Уэста.

В рамках очередного игрового дня НБА Лос-Анджелес Лейкерс переиграли Лос-Анджелес Клипперс со счетом 112:103.

Форвард "озерных" ЛеБрон Джеймс заработал 28 очков, выполнил 7 подборов и выдал 9 результативных передач.

Таким образом, американский баскетболист установил новый рекорд, обойдя достижение экс-игрока Лейкерс Джерри Уэста.

Топ-10 моментов дня в НБА

35-летний Джеймс стал самым возрастным баскетболистом, который на протяжении девяти поединков зарабатывал не менее 30 очков, а также выдавал не менее 10 ассистов.

Уэст показал такой же результат в 33 года в конце 1971 года.

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Леброн Джеймс, Лейкерс, Новости спорта, Клипперс, Новости баскетбола.
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