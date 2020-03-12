Сезон NBA приостановлен: звезда Юты сдал положительный тест на коронавирус

Новости спорта:Сегодня были отменены два заключительных матча игрового дня.

Сезон в НБА приостановлен после информации о том, что центровой Юты Джаз Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ассоциация прекратила все матчи регулярного чемпионата до выяснения всех обстоятельств в сложившейся ситуации.

В связи с информацией о положительном тесте Гобера были отменены два заключительных матча игрового дня: Оклахома Сити Тандер — Юта Джаз и Сакраменто Кингз — Нью-Орлеан Пеликанс.

Примечательно, что в понедельник Гобер в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

Сегодня руководители НБА должны провести специальное совещание, в ходе которого должно быть принято решение насчет дальнейших действий.

Из-за коронавируса COVID-19 уже был приостановлен футбольный чемпионат Италии, а многие матчи еврокубков либо проводятся при пустых трибунах, либо находятся под угрозой срыва.