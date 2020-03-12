Михайлюк мог заразиться коронавирусом

Новости спорта:Украинец пересекался с Руди Гобертом за несколько дней до обнаружения у того вируса.

Как известно, сегодня НБА после обнаружения у центрового Юты Руди Гобера коронавируса объявила о приостановке сезона на неопределенный срок.

Согласно информации Clutch Points, с пятницы Гобер выходил на площадку с 34 разными игроками, включая и украинского защитника Детройта Святослава Михайлюка.

Юта и Детройт встречались в ночь с 7 на 8 марта (111:105 в пользу Джаз). Михайлюк в той игре провел на площадке почти 24 минуты, а Гобер отыграл чуть больше 35.

Святослав Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.