Баскетболист Атланты Трэй Янг показал, чем занимается на карантине

Лидер Атланты Трэй Янг довольно весело проводит внеплановый отдых дома, который связан с пандемией коронавируса в США.

Баскетболист организовал себе конкурс трехочковых. Правда, вместо мяча он использует носки, а на месте кольца оказалась корзина для белья.

Забавное занятие лидера Атланты:

What I’m doing to keep my shot right while I’m at the Crib.... #InHouseChallenge pic.twitter.com/h7N7J74S6D