Баскетболист Атланты Трэй Янг показал, чем занимается на карантине

Новости спорта:Лидер Атланты Трэй Янг не грустит, получив внезапных отдых.

Лидер Атланты Трэй Янг довольно весело проводит внеплановый отдых дома, который связан с пандемией коронавируса в США.

Баскетболист организовал себе конкурс трехочковых. Правда, вместо мяча он использует носки, а на месте кольца оказалась корзина для белья.

Забавное занятие лидера Атланты:

What I’m doing to keep my shot right while I’m at the Crib.... #InHouseChallenge pic.twitter.com/h7N7J74S6D — Trae Young (@TheTraeYoung) March 17, 2020

В текущем сезоне НБА Янг сыграл за Атланту 60 матчей, набирая в среднем за игру 29,6 очка, делая 9,3 передачи и 4,3 подбора.Ранее сообщалось, что сезон НБА приостановлен минимум до июня по предупреждению Центра контроля заболеваний США.