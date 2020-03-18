Сакраменто Кингз ушел на карантин в связи с пандемией коронавируса

Баскетбольный клуб НБА "Сакраменто Кингз", где выступает центровой национальной сборной Украины Алексей Лень, приостановил деятельность из-за пандемии коронавируса.
В команде проинструктировали всех игроков, персонал и тренеров, чтобы те оставались дома на время карантина, сообщает пресс-служба ФБУ.
В настоящий момент ни один из игроков "Сакраменто" не испытывает симптомов коронавируса.
Sacramento Kings Statement on NBA Suspending Season » https://t.co/bGxrGkZfHv pic.twitter.com/BQWplYsTEU
— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 12, 2020
По состоянию на 18 марта уже семь игроков НБА имеют подтвержденный диагноз коронавируса. Соревнования в НБА остановлены. Лига рассматривает варианты с возможным возобновлением сезона летом.
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