Новости спорта:Кевин Дюрант сдал положительный тест на COVID-19.

Четыре игрока клуба НБА "Бруклин Нетс" сдали положительный тест на коронавирус. У одного из баскетболистов были симптомы заболевания, у трех - не было, сообщает The Atletic.

Впоследствии форвард "Нетс" Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус. Имена других баскетболистов, которые сдали положительный тест на COVID-19, пока не сообщаются.

Баскетболист сразу же дал комментарий: "Берегите себя, будьте осторожны и соблюдайте карантинные меры. Мы сумеем пройти через это".

Дюрант присоединился к "Бруклину" в июле прошлого года. Форвард пропускает текущий сезон из-за разрыва ахилла.

На прошлой неделе НБА приостановила сезон после информации о том, что центровой "Юты Джаз" Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Позже COVID-19 обнаружили в защитника "Джаз" Донована Митчелла и форварда "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда.

Нынешний сезон в НБА приостановлен. Владельцы клубов надеются, что сезон все же возобновят к июлю.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 18 марта можно в этой статье.

Берегите себя, будьте осторожны и соблюдайте карантинные меры. Мы сумеем пройти через это Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/basketball/article-3998115-koronavirus-vyjavlen-u-zvezdy-bruklina-kevina-djuranta-i-eschjo-u-trjoh-igrokov-nets.html?utm_source=copypaste