Экс-баскетболист сборной Украины Юджин "Пух" Джеттер вернулся в Китай

Экс-игрок сборной Украины Юджин "Пух" Джеттер вернулся в Китай, чтобы продолжить выступления в регулярном чемпионате страны за БК "Фуцзянь". Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Эмильяно Каркья.

В связи с положительной динамикой борьбы с коронавиусом Китайская баскетбольная ассоциация планирует возобновить игры лиги в середине апреля.

