Экс-баскетболист сборной Украины Юджин "Пух" Джеттер вернулся в Китай

Новости спорта:Легионеру придется провести две недели на карантине.

Экс-игрок сборной Украины Юджин "Пух" Джеттер вернулся в Китай, чтобы продолжить выступления в регулярном чемпионате страны за БК "Фуцзянь". Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Эмильяно Каркья.

В связи с положительной динамикой борьбы с коронавиусом Китайская баскетбольная ассоциация планирует возобновить игры лиги в середине апреля.

Pooh Jeter has landed in China, a source told @Sportando.

Jeter will have a two-week quarantine before rejoining his team Fujian of CBA league — Emiliano Carchia (@Carchia) March 17, 2020

Джеттеру, как и всем легионерам, в январе было указано отправиться домой. Сейчас КБА приглашает обратно всех иностранных баскетболистов и обязует их отбыть двухнедельный карантин. Если игроки не вернутся в Поднебесную в указанные сроки, то они рискуют быть пожизненно дисквалифицированы из китайского баскетбола.

Пух Джеттер вместе со сборной Украины принимал участие в Евробаскете 2013, где украинцы заняли рекордное место в истории – шестое. Последний раз натурализированый американец играл в сине-желтой форме в квалификации Кубка мира 2019.