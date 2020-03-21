Экс-капитан сборной Украины поведал о том, как он проведет карантин (Видео)

Новости спорта:Кирилл Фесенко в большом интервью рассказал о планах на будущее и этом сезоне.

Нынешний баскетбольный сезон в украинской баскетбольной Суперлиге выдался одним из наиболее конкурентных и интригующих за последние годы.

Однако, как и многие другие чемпионаты, Суперлига стала жертвой коронавируса, отправившего команды на досрочные каникулы. В сложившейся ситуации было принято решение назначить чемпионом "Днепр", который на момент остановки сезона лидировал в турнирной таблице и, таким образом, завоевал свой долгожданный титул.

О сезоне "Днепра", титуле и планах на карантин в интервью журналисту XSPORT Филиппу Бурому рассказал экс-игрок НБА и новоиспечённый чемпион Украины Кирилл Фесенко.

- Какова была твоя первая реакция на решение остановить сезон?

- Честно говоря, не верилось. Новость о том, что чемпионат останавливается мы узнали во время тренировки, когда Валерий Валерьевич (Кондратьев — президент клуба — ред.) рассказал об этом команде. Была полная опустошенность, большая обида. Причем не очень понятно, на кого обижаться.

Не такого чемпионства мы хотели и я уверен, что если спросить каждого человека в нашем клубе, все бы хотели забрать это чемпионство спортивным принципом. Пусть меня называют голословным, но я уверен, что мы бы его забрали. В этом году был такой состав, который должен был брать золотые медали.

Какое лично твое отношение, к тому что чемпионат был завершен досрочно?

- Это, конечно, было обоснованное решение. То что сейчас происходит в Украине и в мире в целом — очень страшно. Надо дисциплинированно относиться к самому себе, к тому, что, где и с кем ты делаешь.

Надеюсь, что все это пройдет и мы будем с улыбкой вспоминать эту панику и пустые полки с туалетной бумагой. Но пока что шутить на эту тему рано — не до того.

- Это для тебя первый титул со времен начала профессиональной карьеры, когда ты еще в юном возрасте выступал за "Азовмаш" (2003 - 2006). Ждал этого чемпионства?

- Конечно, ждал. И в прошлом году ждал и в этом сезоне, когда увидел, какие игроки у нас собрались, был очень оптимистично настроен. Знаешь, такое впечатление, что лишили чего-то такого, что должно быть твоим по праву. Плей-офф должен был быть вообще сумасшедшим, ведь чемпионат выдался лучшим за последние годы.

В лигу возвращаются финансы, сильные исполнители, "гасторбайтеры", как я себя или Максима Корниенко называю. Короче, о чем говорить — мы чемпионы.

- Какое настроение было у легионеров? Они были встревожены или готовы ждать возобновления сезона?

- У легионеров все просто: как бы мы не хотели, чтобы они проникались нашими идеями, мыслями и целями — они сюда, в первую очередь, приехали зарабатывать деньги. Да, Генри Дугат чуть больше украинец, чем любой другой легионер в нашем чемпионате, но для них все таки была важна информация о вирусе.

Мы же после той самой тренировки полтора часа сидели в раздевалке и просто с опустошенными лицами обсуждали ситуацию. Генри хотел этого чемпионства больше, чем Террелл. Джаред все таки еще молодой игрок и нашей идеей он полностью не проникся. Дугат же расстроился.

Неприятный осадок, наверное, остался после неудачного выступления в Кубке Европы. Как считаешь, почему не удалось оправдать ожидания?

- Сложно сказать. Я периодически выпадал. Может быть, не хватило одной-двух замен Максиму Корниенко, который первые два месяца тащил на себе, как паровоз.

- Не получилось у нас, но в следующем сезоне мы будем стараться не просто выступить, а заявить о себе и заставить нас бояться.

- То есть можно говорить о том, что у тебя есть контракт на следующий сезон?

- Абсолютно непонятно пока. Дай Бог, чтобы все были живы к началу следующего сезона. Пока что ситуация непонятна во всем мире и я не знаю, что сказать о каких-либо договоренностях. О контракте я еще не беседовал.

- Если бы сейчас вылез какой-то вариант доиграть сезон, ты бы поехал?

- Я не могу сказать, что я бы отрицал такую возможность — обидно растрачивать форму, в которой я находился на данном отрезке чемпионата. Но пока никаких предложений не поступало.

- Как оценишь свою игру в минувшем сезоне?

- Этот сезон мне понравился гораздо больше, чем прошлый. Все-таки сейчас меня меньше беспокоило мое проблемное колено, хотя другие мелкие травмы давали о себе знать. В этом сезоне я смог больше сфокусироваться на атлетизме, который в минувшем сезоне у меня даже не просматривался.

Я работал над прыжком, скоростью, пик-н-роллом. Сейчас уже можно говорить: последнюю неделю перед карантином мы с Генри Дугатом активно отрабатывали аллей-уп — хотели активно использовать его в игре. Но все это осталось только на бумаге.