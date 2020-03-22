НБА понесет миллиардные убытки из-за пандемии коронавируса

Новости спорта:И это без учета потерей от плей-офф турнира.

НБА после объявления о том, что сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса, еще не знает, когда баскетболисты смогут вернуться на паркет и будет ли вообще доигран нынешний сезон.

Если доиграть чемпионат не удастся, то эксперты оценивают общие убытки клубов Ассоциации в 1-1,2 миллиарда долларов. И это речь идет только о регулярном чемпионате.

Если сезон будет полностью отменен, то перед следующим чемпионатом неизбежно упадет потолок зарплат. Ожидалось, что в сезоне 2020/21 он увеличится до 116 миллионов, однако это уже невозможный сценарий.

Скорее всего, потолок зарплат будет существенно понижен, и это приведет к проблемам у многих клубов.

Впрочем, окончательные убытки клубов и НБА станут ясны после того, как будет решен вопрос с доигровкой или отменой сезона.