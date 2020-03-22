Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)

НБА понесет миллиардные убытки из-за пандемии коронавируса

НБА понесет миллиардные убытки из-за пандемии коронавируса
16:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:И это без учета потерей от плей-офф турнира.

НБА после объявления о том, что сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса, еще не знает, когда баскетболисты смогут вернуться на паркет и будет ли вообще доигран нынешний сезон.

Если доиграть чемпионат не удастся, то эксперты оценивают общие убытки клубов Ассоциации в 1-1,2 миллиарда долларов. И это речь идет только о регулярном чемпионате.

Если сезон будет полностью отменен, то перед следующим чемпионатом неизбежно упадет потолок зарплат. Ожидалось, что в сезоне 2020/21 он увеличится до 116 миллионов, однако это уже невозможный сценарий.

COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

Скорее всего, потолок зарплат будет существенно понижен, и это приведет к проблемам у многих клубов.

Впрочем, окончательные убытки клубов и НБА станут ясны после того, как будет решен вопрос с доигровкой или отменой сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный капитан Милана заболел на коронавирус
02 Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
03 От коронавируса умер бывший президент Реала
04 Известный боксер пошутил, что у его друзей коронавирус, и их сняли с рейса
05 Игроки Барселоны не против уступить часть зарплаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь