НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса

Новости спорта:Лига предложила принять меры по урезанию зарплаты игроков уже с апреля.

Руководство НБА предложило клубам сократить зарплаты игроков на 50%. Об этом на своей странице в Twitter рассказал обозреватель Шамс Чарания.

В лиге считают, что на такие меры нужно пойти уже с 15 апреля. Профсоюз игроков внес свое предложение - сократить зарплаты на 25% и не с апреля, а с середины мая.

Напомним, что финансовые убытки клубов и лиги связаны с кризисом, к которому привела пандемия коронавируса.

НБА остановила сезон после того, как у игрока Юты Руди Гобера обнаружили коронавирус. Ранее сообщалось, что руководство лиги настроено завершить сезон досрочно.