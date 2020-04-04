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Коби Брайант введен в Зал славы НБА

Коби Брайант введен в Зал славы НБА
21:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Американского баскетболиста Коби Брайанта посмертно введут в Зал славы НБА.

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" легендарный Коби Брайант официально включён в Зал славы НБА, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".

Кроме него в Зал славы НБА в 2020 году вошли Кевин Гарнетт, Тим Данкан, баскетболистка Тамика Кэтчингс и четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Зала славы в "Твиттере".

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за "Лейкерс".

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Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Новости баскетбола, Тамика Кэтчингс, Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон.
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