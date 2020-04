Коби Брайант введен в Зал славы НБА

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" легендарный Коби Брайант официально включён в Зал славы НБА, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".

Кроме него в Зал славы НБА в 2020 году вошли Кевин Гарнетт, Тим Данкан, баскетболистка Тамика Кэтчингс и четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Зала славы в "Твиттере".

Congratulations to the Class of 2020. The Road To SPRINGFIELD starts now. #20HoopClass

: https://t.co/YjsHXt5feT

: https://t.co/SaTjBX6R7t pic.twitter.com/Zt6HH91VUG

— Basketball HOF (@Hoophall) April 4, 2020