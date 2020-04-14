Звезда NBA потерял мать из-за коронавируса

Новости спорта:Мать звездного игрока Миннесоты умерла от коронавируса

Мать центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса, Жаклин Таунс, скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Тимбервулвз.

Женщина около месяца боролась с болезнью и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Семья Миннесоты выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Жаклин Таунс. Хотим выразить слова поддержки семье Таунс в это ужасное время. Мы также хотим поблагодарить сотрудников медицинского центра, которые круглосуточно боролись за ее жизнь", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что НБА остановила сезон 12 марта, после того, как у одного из игроков Юты диагностировали коронавирус.