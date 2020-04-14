Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Звезда NBA потерял мать из-за коронавируса

Звезда NBA потерял мать из-за коронавируса
08:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Мать звездного игрока Миннесоты умерла от коронавируса

Мать центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса, Жаклин Таунс, скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Тимбервулвз.

Женщина около месяца боролась с болезнью и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Семья Миннесоты выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Жаклин Таунс. Хотим выразить слова поддержки семье Таунс в это ужасное время. Мы также хотим поблагодарить сотрудников медицинского центра, которые круглосуточно боролись за ее жизнь", - говорится в сообщении клуба.

Названы сроки возвращения НБА

Напомним, что НБА остановила сезон 12 марта, после того, как у одного из игроков Юты диагностировали коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Карл-Энтони Таунс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
02 Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?
03 Криштиану Роналду использовал дочь вместо гантели (Видео)
04 Игрок Барселоны: Я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно
05 Легендарный наставник Ливерпуля болен коронавирусом: Клопп шокирован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь