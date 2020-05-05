Сперс не будут менять Сан-Антонио на Лас-Вегас

Новости спорта:Но малую долю акций франшиза может продать.

Сан-Антонио Сперс не намерены переезжать в другой город.

Соответствующие слухи появились после того, как в своем подкасте легенда Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О’Нил озвучил информацию, что одна из команд лиги может на постоянной основе перебраться в Лас-Вегас.

«Сан-Антонио — наш дом и будет им оставаться.

Каждый день мы празднуем прекрасные отношения, которые сложились между нашей общественностью, фанатами и Сперс», — говорится в заявлении франшизы.

При этом небольшая доля акций организации может быть выставлена на продажу.

Сан-Антонио Сперс носят свое название с 1973 года. В своей истории франшиза выиграла пять чемпионских титулов НБА (все — с 1999 года).