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Сперс не будут менять Сан-Антонио на Лас-Вегас

Сперс не будут менять Сан-Антонио на Лас-Вегас
10:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Но малую долю акций франшиза может продать.

Сан-Антонио Сперс не намерены переезжать в другой город.

Соответствующие слухи появились после того, как в своем подкасте легенда Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О’Нил озвучил информацию, что одна из команд лиги может на постоянной основе перебраться в Лас-Вегас.

«Сан-Антонио — наш дом и будет им оставаться.

Каждый день мы празднуем прекрасные отношения, которые сложились между нашей общественностью, фанатами и Сперс», — говорится в заявлении франшизы.

При этом небольшая доля акций организации может быть выставлена на продажу.

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Сан-Антонио Сперс носят свое название с 1973 года. В своей истории франшиза выиграла пять чемпионских титулов НБА (все — с 1999 года).

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Сан-Антонио Сперс.
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